Attenzione alla tecnica della ruota bucata: così rubano soldi e cellulare in pochi secondi La tecnica dello pneumatico bucato per distrarre la vittima e derubarlo di ogni avere. A Casandrino è andata male.

A cura di Redazione Napoli

La tecnica è di quelle che colpiscono in particolare le persone più anziane che hanno meno riflessi e meno capacità di rincorrere il ladro di turno. Cosa è la tecnica del coltello? Presto detto: il ladro di turno danneggia lo pneumatico di un veicolo in sosta in un centro commerciale. Che succede? Che il proprietario del veicolo ovviamente deve "cambiare la ruota". E la cosa più naturale è togliersi cellulare o borsello con soldi, carte di credito, cellulare e chiavi di casa. È successo proprio questo a Casandrino, comune dell’area nord, dove una pattuglia della Polizia Metropolitana di Napoli ha notato la presenza di due soggetti sospetti che si aggiravano nei pressi del parcheggio di un esercizio commerciale di una nota catena internazionale.

Approfittando, dunque, della distrazione del proprietario, uno dei due soggetti si è avvicinato all’auto e ha proceduto alla sottrazione del borsello dall’abitacolo, per poi salire a bordo della vettura guidata dal complice e darsi alla fuga.

L'azione di danneggiamento e del furto è stata fortunatamente notata dal personale della Polizia della Città Metropolitana di Napoli che ha bloccato i due e li ha fermati: 32 e 27 anni, entrambi residenti a Napoli.

A seguito di accertamenti uno dei due fermati, il 27enne, è risultato essere pluripregiudicato per reati di furto, rapina e spaccio. I due soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e il borsello rubato è stato restituito all'anziano signore con il contenuto integro.