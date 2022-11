Attacco hacker al Comune di Torre del Greco, dati rubati: chiesti 200mila euro di riscatto Il sindaco Giovanni Palomba: “Un attacco gravissimo, presentata denuncia alla Polizia Postale”. Stop ai servizi pubblici comunali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attacco hacker al Comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Rubati i dati dell'ente. Per restituirli, gli hacker hanno chiesto un riscatto di 200mila euro, come ha rivelato il sindaco Giovanni Palomba. Intanto, è stop ai servizi, gli uffici pubblici a Torre del Greco anche domani non funzioneranno a causa dei danni al sistema informatico che si sta cercando di riparare. Il primo cittadino ha annunciato denuncia alle forze dell'ordine e alla Polizia Postale.

Attacco informatico nella notte

L'attacco hacker è scattato nella notte di ieri. Nel pomeriggio di oggi, poi, è arrivata la richiesta di riscatto per liberare i dati, che sono stati criptati. “Continua lo stato di blocco dell'attività degli Uffici comunali – scrive il sindaco Palomba – dovuto all'attacco hacker verificatosi nel corso della notte scorsa, ai danni dell'Ente, ad opera di ignoti. Costante il monitoraggio e l'intervento dei tecnici comunali, di concerto con gli Agenti della Polizia Postale, immediatamente allertati dell'accaduto, già a partire dalle prime ore della mattinata".

Chiesti 200mila euro per decriptare i dati

Pervenuta anche, nel corso del pomeriggio, "una richiesta di pagamento per liberare i dati hackerati – aggiunge Palomba – pari a duecentomila euro, per la quale si provvederà a presentare formale denuncia alla Preposta Autorità Giudiziaria. Resta, pertanto, interdetta nella giornata di domani 18 Novembre – e sino a nuova, diversa comunicazione – per tutti gli uffici, l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Leggi anche Simulò spari contro casa e auto, il giornalista Mario De Michele condannato a 3 anni e 10 mesi

"Una questione gravissima – le parole del primo cittadino – sulla quale stiamo lavorando senza sosta da stamattina, e, sulla quale non accetteremo alcuna mediazione illecita. Resto pienamente fiducioso nel solerte lavoro degli Inquirenti. Ai cittadini di Torre del Greco, l'invito alla collaborazione in queste ore di particolare criticità".