Atp 250 Napoli di tennis, partita la prevendita dei biglietti: prezzi e come acquistarli Dal 15 ottobre torna l’Atp 250 Napoli di Tennis: appuntamento all’Arena della Rotonda Diaz per i match che, quest’anno, si disputeranno anche di sera. I prezzi dei biglietti e come acquistarli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna il grande tennis a Napoli: dal 15 al 23 ottobre, oltre una settimana di passione per gli amanti della racchetta al Tennis Club Napoli, su campi in hard outdoor. Il 15 e 16 ottobre previsti i turni preliminari, poi si entrerà nella fase ad eliminazione diretta. Finale il 23 ottobre. Con un tabellone principale a 28 giocatori per il singolare e a 16 coppie per il doppio, sono previste due sessioni di gioco dal 17 ottobre al 20 ottobre: una diurna (alle 10) e una serale (alle 19). Semifinali e finali del 22 e 23 ottobre, invece, si torna al turno unico diurno. Ancora silenzio, invece, sui partecipanti, ma è certo che ci sarà qualche grossa sorpresa.

L'Arena del Tennis sarà il campo principale del torneo: come di consueto verrà costruita alla Rotonda Diaz (inizio dei lavori il 26 settembre) e avrà a disposizione quattro tipi di tribune: la Diaz, la Partenope, la Mergellina e la Capri. La Tribuna Mergellina e la Partenope comprenderanno un primo anello numerato e un secondo anello non numerato. I biglietti "Ground" danno accesso, spiegano gli organizzatori, ai campi D'Avalos e Gasparini (e non all'Arena del Tennis) dove si disputeranno altri incontri del torneo, fino a esaurimento posti disponibili.

I prezzi dei biglietti in prevendita

Sono già online i prezzi dei biglietti per l'Atp 250 Napoli di tennis: biglietti che potranno essere giornalieri oppure abbonamenti che coprano l'intera durata del torneo. Sono previste agevolazioni solo per minori (dai 5 ai 12 anni), sia per i giornalieri sia per gli abbonamenti. I prezzi sono tutti comprensivi di commissioni. L'abbonamento costa 470,80 euro per quanto riguarda le Tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato (prezzo intero) e 235,40 euro (prezzo ridotto). Per quanto riguarda invece i giornalieri, i prezzi sono così suddivisi:

– sabato 15 ottobre: 13,44 euro intero (6,72 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 11,20 euro intero (5,60 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato; 5,60 unico per Ground.

– domenica 16 ottobre: 20,16 euro intero (10,08 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 16,80 euro intero (8,40 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato; 5,60 unico per Ground.

– lunedì 17 ottobre e martedì 18 ottobre (ore 10; ore 19): 28 euro intero (14 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 22,40 euro intero (11,20 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato; 11,20 unico per Ground.

– mercoledì 19 ottobre (ore 10, ore 19): 33,60 euro intero (16,80 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 28 euro intero (14 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato; 11,20 unico per Ground.

– giovedì 20 ottobre (ore 10, ore 19): 39,20 euro intero (19,60 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 33,60 euro intero (16,80 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato; 11,20 unico per Ground.

– venerdì 21 ottobre (ore 10): 44,80 euro intero (22,40 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 33,60 euro intero (16,80 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato.

– venerdì 21 ottobre (ore 19): 39,20 euro intero (19,60 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 33,60 euro intero (16,80 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato.

– sabato 22 ottobre: 61,60 euro intero (30,80 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 44,80 euro intero (22,40 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato.

– domenica 23 ottobre: 84 euro intero (42 euro ridotto) per le tribune Capri, Mergellina I Anello Numerato e Partenope I Anello Numerato; 56 euro intero (28 euro ridotto) per le tribune Mergellina II Anello non Numerato e Partenope II Anello non Numerato.

Dove acquistare i biglietti dell'Atp 250 di tennis a Napoli

I biglietti sono già in vendita sul sito AzzurroService, disponibile a questo indirizzo. Sarà possibile stampare i biglietti in formato elettronico e scegliere anche il proprio posto, con l'eccezione del biglietto di tipo "ground" che sarà disponibile fino ad esaurimento posti disponibili.