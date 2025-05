video suggerito

Atletica, il 15 giugno la 10 km di corsa "Spaccanapoli": dal Centro Storico al Lungomare La corsa "Spaccanapoli" di 10 km attraverserà le vie del centro e del Lungomare: partenza e arrivo a piazza Municipio. Appuntamento previsto per il 15 giugno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una dieci chilometri di corsa che attraverserà mezza Napoli: domenica 15 giugno è la corsa "Spaccanapoli", che torna ad attraversare le vie cittadine. Organizzata dalla Uisp Napoli con il patrocinio del Comune di Napoli e la collaborazione tecnica dell'associazione sportiva Stabiaequa Half Marathon, farò da "apripista" alle iniziative atletiche in vista di "Napoli capitale dello sport europeo 2026".

Quando e dove si terrà la 10 km di corsa

Si parte alle 8 da piazza Municipio, dove è programmato anche l'arrivo e dove sarà allestito anche il villaggio atletico, aperto sabato dalle 10 alle 19, con possibilità di iscrizione per gli ultimi ritardatari, e domenica dalle 6.30 alle 7.30, in quest'ultimo caso solo per il ritiro dei pacchi gara. Villaggio dove, oltre alle aree riservate agli atleti, sarà possibile visitare gli stand di sponsor ed espositori.

Il percorso della 10 km di corsa

Si parte da piazza Municipio in direzione di via Medina e di qui a via Toledo e piazza Dante, passando a ridosso del complesso di Santa Maria di Costantinopoli. Quindi, in via dei Tribunali, via Duomo, San Biagio dei librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore e piazza del Gesù Nuovo, dove avverrà il cambio di direzione verso piazza Municipio, passando per il Maschio Angioino, teatro San Carlo e palazzo Reale, per poi continuare su via Cesario Console, Santa Lucia, via Caracciolo (con il giro di boa nella zona della villa comunale), piazza Vittoria e di qui fare ritorno fino al traguardo.