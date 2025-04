video suggerito

Atitech, ai dipendenti bonus da mille euro. I sindacati: "Ora l'accordo sul rinnovo del contratto" L'azienda ha stabilito un premio di mille euro in busta paga per il 2024. I sindacati ora cercano l'ok per il rinnovo del contratto chiesto lo scorso 21 marzo.

A cura di Vincenzo Cimmino

Atitech, immagine di repertorio

La Atitech, la più grande azienda di manutenzione aeronautica presente sul mercato Emea, Europa, Medio Oriente e Africa, ha sottoscritto un patto con le sigle sindacali campane Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Usb per garantire un premio di circa mille euro in busta paga per l'anno 2024 ai propri dipendenti. La decisione arriva dopo l'inizio degli accorsi iniziato lo scorso 21 marzo per il rinnovo contrattuale dei lavoratori del settore delle manutenzioni aeronautiche. Tutto porta a pensare che le trattative possano risolversi nel migliore dei modi per entrambe le parti.

“Confidiamo", è l'auspicio dei sindacati, "che in tempi ragionevolmente brevi si possa giungere a un'intesa tra le parti che possa portare a un complessivo miglioramento sia per gli aspetti normativi che per quelli economici, alla luce dei precedenti confronti con l'interlocutore, il presidente Gianni Lettieri, che nel corso degli anni, di concerto con le Organizzazioni Sindacali ha saputo sempre trovare le giuste soluzioni".

Gianni Lettieri, presidente e amministratore delegato Atitech

Le sigle sindacali hanno anche ricordato come la Atitech, azienda italiana nata nel 1989 dalla ex divisione tecnica di Ati, Aero Trasporti Italiani con quartier generale a Napoli, a Capodichino, abbia fatto fronte alle gravi crisi sopraggiunte negli ultimi anni, “garantendo sempre tutti i livelli occupazionali e rispettando le scadenze previste per paghe, anticipazioni degli emolumenti della cassa integrazione e integrazioni salariali previste per i lavoratori del trasporto aereo”.

"Il premio", proseguono i sindacati, "è una ulteriore prova dell'attenzione aziendale verso i propri collaboratori. Auspichiamo quindi che la stessa disponibilità possa essere riscontrata nell'ambito del confronto per il rinnovo contrattuale allo scopo di soddisfare le legittime aspettative di tutti i lavoratori”. Oggi l'azienda conta circa 1500 dipendenti e un parco clienti composto da oltre 30 aziende tra compagnie aeree di tutto il mondo, enti istituzionali e governativi, società di servizi e lessor.