Assunta Tartaglione nuova presidente della Scabec: “Valorizziamo il patrimonio della Campania” La nuova presidente della Scabec è Assunta Tartaglione, avvocato civilista, ex parlamentare e segretario regionale del PD. Subentra ad Antonio Bottiglieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Assunta Tartaglione, nuova presidente della Scabec.

Assunta Tartaglione è stata nominata nuova presidente della Scabec (Società Campana Beni Culturali), ovvero la società che si occupa di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale campano. Assunta Tartaglione subentra dunque ad presidente uscente, Antonio Bottiglieri, uomo di fiducia nominato nel 2017 sempre da Vincenzo De Luca come factotum della società in house della Regione Campania. Avvocato civilista, ex parlamentare e segretario regionale del Partito Democratico fino al marzo 2018, aveva ricevuto la nomina a consulente per le tematiche inerenti ai rapporti con gli ordini professionali della Regione, sempre da Vincenzo De Luca.

La Scabec, di fatto, sopperisce ad una mancanza: quella di un assessore alla Cultura che in Campania manca dal 2015, dopo la fine del mandato di Caterina Miraglia della giunta Caldoro. Una sorte simile a quella dell'assessore alla Sanità, che manca in Campania addirittura dall'ultimo mandato di Antonio Bassolino a presidente della regione (2005-2010), che aveva nominato per quella carica Angelo Montemarano.

Questo il commento della stessa Assunta Tartaglione poco dopo l'annuncio della sua nomina:

