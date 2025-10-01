napoli
Assolto Crescenzo Marino, l’amico di Geolier: era accusato di essere ai vertici del clan

Assolto in secondo grado Crescenzo Marino: l’amico del rapper Geolier in primo grado era stato condannato a 10 anni con l’accusa di essere stato ai vertici del clan.
A cura di Nico Falco
Geolier e Crescenzo Marino
Geolier e Crescenzo Marino

Torna libero Crescenzo Marino, figlio del boss Gennaro Marino "McKay": oggi la Seconda Sezione della Corte d’Appello di Napoli, dopo una lunga camera di consiglio durata diverse ore, lo ha assolto dall'accusa di essere stato il capo del clan Marino e di avere preso il posto del padre. Il ragazzo, amico di infanzia del rapper Geolier, è stato difeso dall'avvocato Luigi Senese.

Cronaca
napoli
