Assicurazione Rc auto e moto: nel 2023 Napoli è stata bastonata, lo dicono i dati Ivass I dati dell’Istituto di vigilanza testimoniano quanto gli utenti dicono a Fanpage.it ormai da mesi: le tariffe delle polizze RC auto e moto sono rincarate ingiustificatamente.

Una batosta, non c'è altro modo per definirla. Forse aggiungendo un aggettivo: ingiustificata. Una batosta ingiustificata, quella cui la politica non riesce a mettere un freno nonostante convegni, annunci e proposte di legge. Il rincaro delle assicurazioni Rc auto e moto non è una invenzione: chi è residente a Napoli fra gli elementi che fanno calare la qualità della vita potrebbe inserire tranquillamente il vergognoso rincaro delle polizze, testimoniato dai dati dell'Ivass, l'istituto di vigilanza sul mercato assicurativo.

Secondo l'ultima indagine Ivass, per i contratti sottoscritti nel mese di ottobre 2023, il prezzo medio dell'assicurazione auto è di 388 euro, in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali. In termini reali, precisa l'Istituto di vigilanza, l'aumento è del 6,2%. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 239 euro, stabile su base annua. A Napoli il premio medio è 555,909 euro con una variazione del premio medio su base annua che segna un +4,60%.

Nelle scorse settimane Fanpage.it aveva chiesto ai lettori le loro testimonianze sul caro assicurazioni e sono arrivate decine di mail di utenti infuriati. Persone che si sono viste costrette a sottoscrivere loro malgrado aumenti del 50% assolutamente ingiustificati poiché mai soggetti a sinistri stradali. Alcuni automobilisti e scooteristi hanno spiegato a Fanpage.it di aver dovuto letteralmente fermare l'auto per mancanza di fondi sufficienti a pagare la polizza.

