Rinnovo Assegno di inclusione di agosto, a Napoli migliaia sotto il sole alle Poste: litigi e malori

Lunghe code alle Poste Centrali di piazza Matteotti per il rinnovo dell'assegno di inclusione.
A cura di Pierluigi Frattasi
Assalto alle Poste Italiane a Napoli per il rinnovo dell'assegno di inclusione. Nelle scorse ore l'Inps ha inviato le comunicazioni ai napoletani del rinnovo delle card. In migliaia questa mattina hanno preso d'assalto gli sportelli postali. Alle Poste Centrali di piazza Matteotti si sono registrate lunghe code, folla e ressa sotto il sole asfissiante. Si sono avuti malori, litigi e tensioni, a quanto apprende Fanpage.it. Non si tratta, ad ogni modo, di un problema di carenza di organico delle Poste, si apprende da fonti qualificate, in quanto il servizio sta funzionando a regime, ma di un anomalo incremento dell'accesso dell'utenza.

La grande folla ha creato problematiche di gestione anche di ordine pubblico. Tantissime persone che si sono recate agli sportelli degli uffici postali, infatti, si erano attivate solo con il passaparola, non avendo neanche titolo per l'assegno di inclusione. Si sono avuti, quindi, litigi e lungaggini amministrative. Tensioni anche alle poste a Scampia e a Ponticelli.

Le Poste Italiane hanno affisso dei volantini agli sportelli dove si precisa che "Poste Italiane rende noto che sta Informando i cittadini che hanno ricevuto conferma per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione che l’accredito sarà effettuato sulla carta già in loro possesso, sulla quale sarà anche incluso l'importo della prestazione ponte per la mensilità di luglio. Si precisa che non è pertanto necessario recarsi presso gli uffici postali".

Ressa e caos alle Poste Centrali, in migliaia per il rinnovo della card
