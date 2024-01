Assegno di inclusione, a Napoli rischio sospensione: “L’Inps non ha fornito i dati al Comune” L’assessore al Welfare, Luca Trapanese, a Fanpage.it: “Mancano i dati dei PAD sulla piattaforma Gepi. I nostri assistenti sociali non possono lavorare le pratiche” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

"L'Inps sta già pagando l'Assegno di Inclusione a Napoli, ma i dati delle domande non sono stati ancora caricati sulla piattaforma Gepi. Gli assistenti sociali del Comune non possono lavorare le pratiche. Abbiamo 30mila domande che devono essere prese in carico da 300 assistenti sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale (Pad). Abbiamo già perso 26 giorni di lavoro. A causa di questi ritardi si rischia l'interruzione dell'assegno, perché in piattaforma i dati non ci sono". A lanciare l'allarme a Fanpage.it è l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese.

Che cosa è il PAD e a che serve

Il Patto di Attivazione Digitale (Pad) è lo strumento che serve per sbloccare il pagamento dell’Assegno di Inclusione, il contributo di 500 euro al mese destinato agli ex percettori del Reddito di Cittadinanza e alle nuove domande che rientrano in particolari categorie, come le famiglie con figli minori, anziani over 65 e disabili, e quello del Supporto Formazione Lavoro, che prevede, invece, un contributo da 350 euro al mese legato alla frequenza.

L'Assegno di Inclusione è entrato in vigore dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. I primi pagamenti sono stati programmati dall'Inps per oggi, 26 gennaio, per chi ha presentato la domanda entro il 7 gennaio scorso. La card si ritira alle Poste al primo pagamento, e oggi, infatti, si sono registrate code e file negli uffici postali napoletani, con tensioni nelle zone di Secondigliano e Poggioreale, come anticipato da Fanpage.it. In Campania sono circa 110mila i Pad sottoscritti, mentre sono 65mila le domande accolte dall'Inps nella provincia di Napoli.

Che cosa è la piattaforma Gepi

La Piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata creata per gestire i Patti per l’inclusione sociale. Qui sono caricati i dati dell'Assegno di Inclusione (AdI) e dei corsi del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) ai quali i Comuni possono attingere. La piattaforma fa parte del SIISL, il nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – un sistema creato per aiutare ad incrociare domanda e offerta di lavoro. Attraverso GePI, i Comuni possono fare i controlli chiesti dall'Inps e incrociare i dati dell'Isee con quelli dell'Anagrafe. Al momento, però, sulla piattaforma GePI del Comune di Napoli non sono presenti ancora i dati relativi all'ADI, così come mancano quelli relativi all'SFL, che possono essere caricati successivamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) da parte del cittadino.

Assessore Trapanese, come sta funzionando a Napoli l'erogazione dell'Adi?

Le persone che hanno diritto all'Adi oggi hanno percepito i soldi tranquillamente, perché hanno aderito al Patti di Attivazione Digitale. Si tratta di cittadini che hanno presentato domanda online sul sito dell'Inps in maniera autonoma, oppure tramite Caf. Una volta sottoscritto il patto, viene maturato il diritto all'assegno di inclusione. Tuttavia, le amministrazioni comunali hanno 120 giorni di tempo per prendere in carico il Pad e confermare il diritto all'Adi.

Qual è il problema?

Il problema è che questi Pad dovevano essere caricati dall'Inps sulla piattaforma Gepi entro il 14 gennaio. Ad oggi non c'è nessun PAD caricato sulla piattaforma. L'Inps sta pagando, ma non ha dato la possibilità ai Comuni di prendersi carico di quelle pratiche. I Comuni hanno solo 120 giorni di tempo dalla data in cui è stato attivato il Pad. I termini dei 4 mesi decorrono dall'atto della sottoscrizione del PAD, che per molti cittadini sono stati firmati già dal 1 gennaio. Dopodiché i Comuni devono fare la verifica dei Pad e dei requisiti e poi pianificare un progetto dedicato. Tutto questo non è ancora avvenuto, perché sulla piattaforma Gepi che collega gli assistenti sociali all'Inps siamo a zero. Si sono persi già 26 giorni.

Qual è il rischio, quindi?

Senza questi dati, gli assistenti sociali non possono chiamare le persone. Si rischia l'interruzione dell'assegno perché in piattaforma i dati non ci sono ed è possibile che a causa dei tempi stretti e dell'enorme numero di pratiche possiamo non farcela a lavorare queste pratiche, se il Governo non interverrà con una proroga. Per quanto ci compete, noi ci siamo attivati per tempo. Abbiamo chiesto a tutti gli assistenti sociali di iscriversi alla piattaforma Gepi e di prendere in carico i Pad. Ma stiamo parlando di almeno 25-30 mila pratiche di Pad, per 300 assistenti sociali a Napoli: quindi 100 pratiche a testa circa da espletare in meno di 3 mesi, con la verifica dei requisiti e la preparazione di progetti dedicati per ogni nucleo familiare.