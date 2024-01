Assegno di Inclusione a Napoli, tensioni alle Poste per ritirare la card: arriva la polizia Le forze dell’ordine sono intervenute agli uffici postali di Secondigliano e di piazza Ottocalli a Poggioreale. Alcuni cittadini volevano entrare senza avere i titoli e senza numero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Tensioni agli uffici postali a Napoli per ritirare la tessera dell'Assegno di Inclusione (Adi) da 500 euro, questa mattina, giorno del primo pagamento indicato dall'Inps. Una ressa di cittadini ha affollato diversi uffici postali, in particolare, nella zona di Secondigliano e in piazza Ottocalli a Poggioreale. Molti, senza titolo, chiedevano di entrare per prendere la card, scavalcando le altre persone che erano in fila con il numero. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, allertate da Poste Italiane, per riportare la calma. Sono circa 65mila le domande già accolte a Napoli e provincia, sulle 110mila presentate dall'inizio di gennaio 2024.

Cosa serve per ritirare la tessera dell'Adi alle Poste

Oggi, infatti, 26 gennaio, è il primo giorno di paga per gli aventi diritto dell'Adi che hanno fatto domanda entro il 7 gennaio. La card, inviata dall'Inps a tutti i 242 uffici postali della provincia di Napoli, può essere ritirata nel momento in cui arriva il primo accredito. Hanno diritto all'Assegno di Inclusione (ADI) gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza, "non occupabili", tra questi, appunto, i nuclei familiari con figli minori, anziani over 60 o disabili, nonché i cittadini sempre non occupabili che finora non l'avevano richiesto.

I beneficiari, però, si possono recare alle poste solo dopo aver ricevuto la convocazione attraverso il portale SIISL, che deve essere utilizzato per presentare la domanda. Se per lo stesso nucleo familiare sono state richieste più carte, ogni titolare dovrà ritirare la propria personalmente. Le Poste Italiane, quindi, hanno comunicato che saranno rilasciate le Carte dell'Adi solo a chi sarà in possesso dei seguenti documenti:

comunicazione dell'Inps

documento di identità valido

codice fiscale

Le Poste Italiane hanno anche avvisato l'utenza che per ridurre i tempi di attesa allo sportello è consigliabile recarsi negli uffici postali in tarda mattinata e privilegiando i giorni successivi al 26. Gli uffici postali saranno aperti anche domani, sabato 27 gennaio 2024, fino alle ore 12,30.