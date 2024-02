Assalto con le pietre al bus a Secondigliano, finestrini esplosi e panico a bordo

Un bus dell'Air Campania assaltato con le pietre a Corso Secondigliano, nell'area nord di Napoli, questa mattina. Uno dei finestrini, centrato da un sasso, è esploso per l'impatto, dopo essere stato colpito. L'episodio, avvenuto attorno alle ore 11,30 di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, ha scatenato il panico a bordo. L'aggressione è avvenuta all'altezza del quadrivio di Arzano. Il bus, secondo le prime informazioni, era partito da Teverola ed era diretto allo stazionamento di Porta Capuana a Napoli, quando è stato bersagliato da una sassaiola su Corso Secondigliano. A denunciare l'accaduto è Marco Sansone, dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania: "È successo anche oggi – dice – Stavolta ad un autobus dell'AIR Campania. In pieno giorno e con i viaggiatori a bordo".

Secondo la ricostruzione dell'Usb, erano le 11.30 di stamattina quando "un sasso di medie dimensioni ha colpito e frantumato un finestrino di un autobus AIR Campania di passaggio lungo il Corso Secondigliano, partito da Teverola e diretto a Napoli, attestamento di Porta Capuana".

Per Marco Sansone, sindacalista Usb,

"Anche in questo caso, solo per fortuna, non si sono registrati feriti, ma solo danni rilevanti all'autobus, che, ovviamente, non ha potuto continuare la corsa. L'autista ha tentato più volte, invano, di mettersi in contatto telefonicamente con le Polizia di Stato per essere supportato e per denunciare l'accaduto, per fortuna, però, di lì a poco si è trovata a passare una pattuglia della Polizia Municipale, alla quale ha raccontato l'ennesimo atto vandalico nei riguardi di un mezzo di trasporto pubblico locale campano".