Assalto armato a una pizzeria a caccia di Rolex: tre spari, un ferito in ospedale

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un assalto armato ad una pizzeria nel Napoletano si è concluso con alcuni colpi di pistola ed un ferito in ospedale. L'obiettivo del commando sarebbero stati Rolex, uno dei quali effettivamente rubato: ma la vicenda è sotto stretto vaglio dei carabinieri, che cercando di ricostruire con esattezza quanto avvenuto in piena notte in una pizzeria di Volla.

L'assalto alle 2.15 di notte

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, attorno alle 2.15 di questa notte il titolare della pizzeria Fonderia Partenopea di Volla si trovava all'interno del locale, in quel momento chiuso al pubblico, assieme ad alcuni amici. Improvvisamente, sarebbero apparse tre persone dal volto coperto, "bussando" col calcio della pistola alla vetrina del locale. Quando il commando ha capito che le persone all'interno non avrebbero aperto di loro volontà, uno dei tre ha aperto il fuoco contro la vetrina, "ottenendo" così l'accesso al locale.

L'arrivo di un'altra vittima e la consegna di un Rolex

Una volta fatta irruzione, i tre hanno intimato di consegnare loro i Rolex: tuttavia, nessuno dei presenti in quel momento li aveva al polso. Circostanza che avrebbe fatto infuriare uno dei tre componenti della banda, che avrebbe sparato altri due colpi di pistola, stavolta contro il pavimento: uno dei proiettili però avrebbe quindi ferito di rimbalzo uno dei presenti: raggiunto ad un tallone, se la caverà con tre giorni di prognosi dopo le cure in ospedale. A quel punto una delle vittime, giunta tuttavia sul posto in un secondo momento, avrebbe consegnato loro un Rolex dal valore di 14mila euro, con il quale la banda è poi fuggita. Indagano i carabinieri che ora vogliono ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.