Assalto all’autobus a San Pietro a Patierno, finestrini spaccati a colpi di pietre Un mezzo Anm è stato danneggiato ieri sera nella periferia Nord di Napoli; una sassaiola partita dal ciglio della strada ha mandato in frantumi uno dei vetri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesima sassaiola contro un mezzo pubblico a Napoli: un autobus dell'Anm è stato danneggiato a colpi di pietre nella serata di ieri, 20 marzo, lungo le strade del quartiere San Pietro a Patierno, nella periferia Nord della città; è stato spaccato il vetro tra la porta centrale e quella posteriore. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Stando a quanto ricostruito al momento, i sassi sarebbero stati lanciati dai lati della carreggiata da giovani che si sarebbero dileguati subito dopo.

L'assalto risale alle 23 circa, il bus della linea 182 stava percorrendo via Paterno quando l'autista si è ritrovato bersagliato da un fitto lancio di pietre; al momento sul mezzo non c'erano passeggeri, non ci sono stati feriti. Il conducente si è immediatamente fermato e ha segnalato l'accaduto alla centrale operativa ANM; pochi minuti dopo è arrivata la Polizia di Stato per raccogliere eventuali testimonianze e per gli accertamenti del caso.

A segnalare l'episodio, il sindacalista Adolfo Vallini, dell'esecutivo provinciale Usb Lavoro Privato, che commenta:

Leggi anche A Fuorigrotta spaccati i finestrini delle auto parcheggiate: raid di vandali in molte strade

Siamo di fronte all'ennesimo attentato alla sicurezza dei trasporti ed interruzione di pubblico servizio. Bisogna intercettare gli autori di questo ennesimo reato ed assicurarli alla giustizia. Inaccettabile che si continui a mettere a rischio la sicurezza dell'esercizio e l'incolumità del personale e degli utenti. Siamo stanchi di ricevere la solita solidarietà da parte delle istituzioni e dei gestori del trasporto pubblico locale. Servono azioni concrete, spesso annunciate e mai realizzate, bisogna intensificare il controllo del territorio ed attuare misure di prevenzione idonei ad assicurare ambienti di lavoro sicuri. Basta slogan, vogliamo fatti, non parole.