Assalto alla tabaccheria, i rapinatori vestiti come nella Casa di Carta. Ma il proprietario li picchia Hanno cercato di rapinare una tabaccheria armati di pistole e vestiti come ne “La Casa di Carta”: ma il proprietario è riuscito a metterli in fuga.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno tentato una rapina all'interno di una tabaccheria di Salerno, vestiti come ne "La Casa di Carta", la serie tv spagnola diventata popolare su Netflix pochi anni fa. Ma il colpo non è riuscito, perché il proprietario ha reagito e, dopo una breve colluttazione, li ha messi in fuga. L'uomo ha riportato alcune ferite di poco conto, ma ha salvato l'incasso: indaga la Polizia di Stato di Salerno, che ha già acquisito le immagini di videosorveglianza della struttura. Sebbene i due avessero il volto coperto dalle ormai popolari maschere di Salvador Dalì, come confermato da fonti investigative a Fanpage.it, divenute tali proprio dopo il successo della serie televisiva, non è escluso che a breve potrebbero essere identificati.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, giovedì 7 settembre, nel quartiere Mariconda di Salerno: in due, armati di pistola ed il volto coperto con le maschere in perfetto stile "La Casa di Carta", avrebbero puntato le armi contro la cassiera, ordinandole di consegnare l'incasso. Il proprietario della tabaccheria, che si trovava nel retrobottega, sarebbe a quel punto intervenuto: nella colluttazione, nella quale sarebbero stati esplosi anche due colpi di pistola, ad avere la peggio sono stati i rapinatori, costretti a raggiungere l'automobile all'esterno (alla cui guida forse c'era un terzo complice) e sono scappati. Il proprietario della tabaccheria è stato portato al pronto soccorso per alcune lievi contusioni, mentre sul posto sono giunti gli agenti di polizia ed uomini della Scientifica, per i rilievi del caso.

Colpi di questo tipo, con la maschera di Salvador Dalì, non sono infrequenti: la maschera di Salvador Dalì, che lo ritrae con i suoi classici baffi lunghi e all'insù sembra quasi ricalcare quella, molto più nota, di Guy Fawkes, uno dei cospiratori inglesi che il 5 novembre 1605 cercò di far esplodere la Camera dei Lords e la cui maschera venne realizzata già il secolo scorso, per "celebrare" quella che ancora oggi è la Fawkes Night del 5 novembre. Una maschera stilizzata con un volto bianco, un sorriso beffardo, le guance rosse, i baffi all'insù e un sottile pizzo, che oggi è la più nota, nacque nel 1982 e, dopo il film V per Vendetta, è diventata famosa in tutto il mondo. Forse proprio sulla falsariga di quella maschera è nata quella di Salvador Dalì, resa poi celebre dalla serie televisiva spagnola "La Casa di Carta".