Assalto a Cgil a Roma, presidio del sindacato a Napoli. Manfredi: “Un attacco vile” Assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma, mobilitazione immediata a Napoli: presidio degli iscritti e dei dirigenti del sindacato in via Toledo. Il sindaco Gaetano Manfredi: “Piena solidarietà alla Cgil per la vile aggressione subita durante la manifestazione di no vax e no green pass”

Assalto alla Cgil di Roma durante la protesta "No green pass" dominata da esponenti di estrema destra, il sindacato confederale si mobilità in tutta Italia: stasera a Napoli, davanti alla sede di via Toledo, lavoratori e iscritti si ritroveranno insieme al gruppo dirigente della Cgil Campania e napoletana, per lanciare un segnale forte contro l'attacco subito oggi pomeriggio dalla sede nazionale della Cgil. Presidi analoghi anche davanti alle sedi delle Camere del Lavoro della Campania.

Il segretario generale Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci commenta:

Quel che è accaduto è di una gravità inaudita: si permette a neofascisti di manifestare liberamente attaccando sedi di organizzazioni che hanno rappresentato nella storia della Repubblica un argine all’eversione e un baluardo a difesa della democrazia. Non risponderemo a provocazioni di sorta ma chiediamo il ripristino della legalità e la tutela degli uomini e delle donne della nostra organizzazione.

Il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è il primo esponente napoletano delle istituzioni a esprimersi sulla vicenda: