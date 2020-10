Un medico di Nola che, mentre misura la temperatura corporea ai propri pazienti, lo fa senza indossare la mascherina. La vicenda è accaduta nel popoloso centro alle porte di Napoli, nel distretto socio sanitario di via Fontanarosa, nel cuore della cittadina nolana che fa parte dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. L'uomo, pur rilevando correttamente e con il termoscanner la temperatura corporea degli astanti, non porta la mascherina sul volto, lasciandola slacciata e dunque con bocca e naso scoperti.

L'importanza della mascherina, come ha sottolineato ieri il presidente del consiglio Giuseppe Conte, è fondamentale in questo momento. "Le mascherine bisogna portarle sempre con sé quando si esce di casa, e bisogna indossarle sempre, a meno che non ci si trovi in situazioni di isolamento. Dobbiamo essere più rigorosi, per evitare nuove misure restrittive per le attività commerciali", aveva detto appena ieri, consigliando addirittura in alcuni casi e dove possibile di tenerle anche in casa quando ci sono visite di persone esterne al nucleo familiare (pur spiegando che in questo caso è un consiglio e non un obbligo). Proprio il mancato uso della mascherina espone al maggior rischio di contagio, soprattutto considerato l'altissimo numero di asintomatici che ormai quotidianamente vengono scoperti attraverso i tamponi. Solo nella giornata di ieri vi erano stati 544 nuovi casi di coronavirus in Campania, un record assoluto per una regione che invece in piena pandemia sembrava aver resistito. Ma che ora sembra essere diventata improvvisamente "allergica" all'utilizzo della mascherina, soprattutto all'aperto.