Asilo nido vandalizzato a Casoria: distrutti i giochi dei bambini Nella notte ignoti hanno fatto irruzione all’asilo nido “Topo Gigio”, che si trova ad Arpino, frazione di Casoria, in provincia di Napoli. Nel raid vandalico, sono stati distrutti i giochi per i bimbi posti nel giardino della struttura. “Quando si infrange la felicità dei bambini, si tocca davvero il fondo” ha commentato il sindaco Raffaele Bene.

A cura di Valerio Papadia

Vergogna nella notte a Casoria, nella provincia di Napoli, dove un asilo nido è stato vandalizzato: distrutti i giochi per i bambini. Teatro della triste vicenda, purtroppo, l'asilo nido "Topo Gigio" di Arpino, frazione della cittadina del Napoletano: nella notte, ignoti hanno fatto irruzione nella struttura e hanno distrutto i giochi per i bambini che si trovavano nel giardino della scuola. La scoperta è stata effettuata questa mattina: scivoli, casette e castelli di plastica distrutti, questa la scena a cui hanno assistito gli operatori dell'asilo nido.

Dura la reazione del sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che su Facebook ha pubblicato le fotografie dei giochi dei bambini vandalizzati e distrutti e ha scritto: "Quando si infrange la felicità dei bambini, si tocca davvero il fondo. Questa notte l’asilo nido Topo Gigio ad Arpino è stato vandalizzato. Mi auguro che le telecamere di sorveglianza presenti, facciano luce e consegnino immediatamente alla giustizia questi delinquenti. Noi faremo il possibile per ripristinare la scuola quanto prima per ridare gioia ai bambini che la frequentano". Proprio dalle telecamere di videosorveglianza della scuola, come ha ribadito anche il primo cittadino, potrebbero arrivare indicazioni sul raid vandalico che, per il momento, appara inspiegabile.