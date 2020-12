Esenzioni e rimborsi delle rette degli asili e delle scuole d’infanzia che sono rimasti chiusi a Napoli durante la seconda ondata del Coronavirus. Ma anche slittamento di 3 mesi del pagamento delle pigioni per gli inquilini delle case popolari, a partire dal canone di dicembre 2020, senza interessi o more e contributi all’affitto per chi occupa abitazioni private. Sono alcuni degli aiuti studiati dal Comune di Napoli per venire in soccorso ai cittadini colpiti dalla crisi del Coronavirus. In Campania, infatti, le scuole sono rimaste chiuse per un lungo periodo a causa delle ordinanze regionali anti-Covid. I bambini che frequentano asili e scuole materne non hanno potuto beneficiare nemmeno della didattica a distanza. Da qui, la misura del Comune contenuta nella delibera quadro 426 della giunta di Luigi De Magistris, approvata a dicembre, che contiene anche altre iniziative per i negozi e i mercati.

A Napoli esenzioni e rimborsi per asili e materne

Per le scuole d'infanzia, il Comune di Napoli ha previsto una serie di aiuti, nella delibera approvata questo mese:

Riduzione quota contributiva nidi e infanzia per settimane di mancato utilizzo per la quota contributiva relativa ai nidi dell’infanzia comunali il periodo di chiusura per emergenza straordinaria non verrà addebitato .

il periodo di chiusura per emergenza straordinaria . Le famiglie che hanno già effettuato il pagamento relativo al mese di ottobre 2020, potranno recuperare gli importi sul primo mese successivo alla riapertura.

Aiuti per gli affitti di case pubbliche e private

Ci sono poi gli aiuti per gli inquilini o gli occupanti delle case popolari e anche per le abitazioni private. Ecco cosa prevede la delibera quadro: