Arsenale di armi, droga e una divisa dei carabinieri sequestrati a Casoria: arrestati padre e figlio Diverse armi, un ingente quantitativo di droga e una divisa dei carabinieri sono stati ritrovati nell’abitazione di due uomini, padre e figlio, che sono stati arrestati.

A cura di Valerio Papadia

Padre e figlio sono finiti in manette a Casoria, nella provincia di Napoli: in un magazzino nella loro disponibilità e nella loro abitazione, carabinieri e polizia hanno rinvenuto e sequestrato un arsenale di armi, uno stock di droga e perfino una divisa dei carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, martedì 26 aprile, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli si sono messi sulle tracce di un magazzino, al cui interno era stata segnalata la presenza di vario materiale illegale, trovando riscontro in un terreno e poi in un'abitazione in uso ai due uomini.

Ingente il bottino sequestrato da militari dell'Arma e poliziotti: due armi lunghe (di cui una con matricola abrasa), quattro pistole con matricola abrasa e quattro coltelli, 336 cartucce di diverso calibro e 10 ogive. E ancora, 85 grammi di marijuana e 5 dosi già confezionate della stessa sostanza, una dose di cocaina, tre bilancini di precisione, un manganello, una bomba e una divisa dei carabinieri. Le armi saranno sottoposte agli accertamenti balistici del caso, mentre l'ordigno esplosivo sarà distrutto dagli artificieri dell'Arma. Per Antonio Lucarelli, 54 anni e il figlio Pietro, 31 anni, si sono aperte così le porte del carcere napoletano di Poggioreale.

