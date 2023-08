Arrivano all’Isola di Ischia con tirapugni e coltelli nascosti nel borsello, bloccati dai carabinieri I carabinieri hanno proposto fogli di via obbligatori a due ragazzi trovati in possesso di tirapugni e coltelli al porto commerciale di Ischia. I militari hanno rinvenuto quantità di stupefacenti anche durante i controlli della circolazione stradale.

A cura di Enrico Spaccini

I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno proposto l'applicazione del provvedimento di foglio di via obbligatori dai comuni dell'Isola per due ragazzi napoletani trovati in possesso di tirapugni e coltelli e di un 31enne di Arzano perché ha violato le prescrizioni dell'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale a cui era sottoposto.

I due ragazzi trovati con tirapugni e coltello

Durante i controlli dei flussi di turisti nei porti commerciali dell'Isola di Ischia, un 33enne di Napoli è stato trovato in possesso di un tirapugni con le nocche decorate a forma di teschio. All'interno del borsello che portava a tracolla, il giovane aveva anche un coltello multiuso lungo circa 10 centimetri.

Poco dopo, a Lacco Ameno, un 24enne napoletano è stato denunciato in stato di liberà per il reato di porto ingiustificato di armi. Come l'altro, anche lui aveva nel borsello a tracolla un coltello, questo però lungo circa 20 centimetri.

Sempre a Ischia, poi, un 31enne di Arzano (Napoli) è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Il giovane, infatti, era sottoposto all'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale e non avrebbe dovuto lasciare il suo domicilio se non per motivi lavorativi. Dato che non aveva alcun motivo per stare sull'Isola, nei suoi confronti è stato proposto e poi applicato un provvedimento di foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola.

Gli stupefacenti trovati al porto di Ischia

I militari, poi, hanno trovato nei pressi del porto commerciale di Ischia una busta in cellophane che conteneva circa 21 grammi di marijuana. Altre quantità di stupefacenti sono state sequestrate durante i controlli della circolazione stradale, anche a Forio.

Infine, è stata disposta la chiusura amministrativa dei locali cucina, zona lavaggio e locale deposito di un ristorante della zona.