Arresto a Santa Lucia in pieno giorno, uomo bloccato dai carabinieri Un uomo è stato arrestato in via Santa Lucia, nella tarda mattinata di oggi, 23 maggio; si tratterebbe di un borseggiatore, le fasi riprese con un cellulare.

A cura di Nico Falco

Le fasi dell'arresto a Santa Lucia, nel centro di Napoli

Un uomo è stato arrestato nella mattinata di oggi, 23 maggio, in via Santa Lucia, nel centro di Napoli. Si tratterebbe di un borseggiatore, braccato nel corso di una operazione specifica: i militari dell'Arma avrebbero studiato il suo percorso e lo avrebbero atteso nei pressi della fermata dell'autobus, passando all'azione quando l'uomo si è presentato ed è stato riconosciuto. La scena è stata ripresa con un telefono cellulare da diversi residenti incuriositi per l'accaduto.

In uno dei video, inviato a Fanpage.it, si vede l'uomo che viene accompagnato, ammanettato, verso la volante dei carabinieri; è circondato da quattro persone, si tratta di militari dell'Arma in borghese. Stando al racconto di alcuni testimoni, l'arrestato sarebbe un borseggiatore già noto alle forze dell'ordine, che sarebbe stato individuato nel corso di un servizio di appostamento. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'operazione.