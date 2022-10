Arrestato spacciatore col pos ad Aversa, si faceva pagare la cocaina col bancomat Arrestato ad Aversa (Caserta) uno spacciatore che incassava pagamenti per la cocaina anche col bancomat: in casa trovati droga e il pos.

A cura di Nico Falco

Probabilmente preferiva il denaro contante ma, in mancanza, non c'erano problemi: per la cocaina si poteva pagare anche col pos. Sicuramente singolare il "metodo di vendita" adottato da un 51enne di Aversa finito nel mirino dei carabinieri in una operazione antidroga predisposta dal Comando Provinciale di Caserta: l'uomo è stato trovato in possesso di stupefacenti, quasi tremila euro in contanti e anche numerose tessere bancomat intestate ad altri, probabilmente potenziali acquirenti.

I militari hanno fermato l'uomo mentre era alla guida nella notte appena trascorsa, durante l'operazione svolta col supporto dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aversa. Lo hanno controllato e perquisito la sua automobile e hanno rinvenuto 3 dosi di cocaina, per un totale di 4,8 grammi, e 805 euro in contanti. Come da prassi in casi del genere, è scattata la perquisizione anche per la sua abitazione. Ed è lì che è stato trovato il resto.

In casa i carabinieri hanno infatti rivenuto altri 1,8 grammi di cocaina, oltre al materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento, e 2.180 euro in contanti. Insieme alla droga, i militari hanno trovato anche il pos, abilitato alle transazioni con carte di pagamento e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, utilizzato proprio per incassare i soldi della vendita della cocaina; rinvenute anche molte carte bancomat, che sono risultate essere intestate a terzi: si tratterebbe di clienti. I carabinieri hanno infine controllato una seconda abitazione, dove sono stati trovati altri 172 grammi di cocaina, nascosti all'interno di alcuni contatori dell'energia elettrica. Il 51enne è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.