video suggerito

Arrestato “Barba”: il latitante D’Ambrosio era nascosto in casa del suocero a Marano di Napoli Blitz dei carabinieri a Marano di Napoli, il 32enne Mariano D’Ambrosio era ricercato dallo scorso agosto per reati in materia di stupefacenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quasi tre mesi di ricerche senza sosta, poi le manette: Mariano D'Ambrosio, detto "Barba", è stato rintracciato a Marano di Napoli, in casa del suocero; l'uomo è ritenuto ai vertici di gruppo criminale specializzato nello spaccio di sostanze stupefacenti attivo da Marano fino al litorale domitio e Caserta. Il 32enne è stato scovato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

D'Ambrosio era sfuggito alle manette lo scorso 6 agosto, quando i militari avevano messo a segno un blitz contro il gruppo di cui l'uomo è ritenuto elemento di spicco; nella circostanza erano state arrestate 18 persone (di cui 11 sottoposte alla misura della custodia in carcere e 7 a quella degli arresti domiciliari). L'ordinanza cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli, era divenuta definitiva in seguito al rigetto dei ricorsi degli indagati da parte della Corte di Cassazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'organizzazione era ben strutturata: oltre a distribuire lo stupefacente in diversi comuni campani, aveva anche un sistema di retribuzione organizzato per gli affiliati, che ricevevano la "mesata", ovvero lo stipendio mensile per il loro lavoro nelle singole piazze di spaccio.

Da quella notte D'Ambrosio era sparito dalla circolazione. I carabinieri, con indagini "classiche" e seguendo le sue tracce anche sul web, in particolare attraverso i social network, hanno infine individuato il possibile nascondiglio a Marano di Napoli, nell'abitazione del suocero, dove il 32enne si trovava con la famiglia. All'arrivo dei militari "Barba" non ha opposto resistenza; dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere.