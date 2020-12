Erano il terrore delle coppiette di Posillipo, quartiere collinare di Napoli: due baby rapinatori, minorenni, F.C. di 14 anni e I.C. di 15 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, su richiesta della Procura dei Minori, accusati di concorso in rapina aggravata. Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e della magistratura hanno accertato che nell'estate del 2020, i due arrestati hanno messo a segno numerose rapine ai danni di coetanei che cercavano un momento di intimità nel quartiere collinare partenopeo: gli inquirenti sono riusciti ad identificare i due minorenni avvalendosi delle telecamere di sorveglianza poste in strada, grazie alle quali hanno rintracciato le targhe degli scooter utilizzate per compiere i raid.

Sono almeno tre le rapine contestate ai due minori, messe a segno insieme o separatamente. Al 14enne viene contestata una rapina commessa il 18 luglio scorso ai danni di una coppia alla quale, sotto la minaccia del coltello, il ragazzo ha rubato i cellulari di ultima generazione. Il 15enne, invece, è stato riconosciuto colpevole di una rapina messa a segno il 24 agosto ai danni di un'altra coppia derubata, sotto la minaccia di una pistola, di una borsa contenenti oggetti preziosi ed effetti personali. Entrambi, invece, come hanno accertato gli inquirenti, hanno messo a segno una rapina ai danni di una coppia che, sotto la minaccia di un coltello, è stata costretta a consegnare cellulari e oggetti preziosi. Sia per il 14enne che per il 15enne, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere minorile di Nisida.