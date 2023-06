Armato di pistola, insegue l’ex moglie in auto e la sperona: denunciato un 43enne È accaduto a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta. L’uomo ha inseguito l’ex moglie in auto, nel traffico cittadino, speronandola e minacciandola con una pistola.

A cura di Valerio Papadia

Un inseguimento da film, quello andato in scena a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, al quale per fortuna hanno assistito i carabinieri: un 43enne, a bordo della sua auto, ha inseguito l'ex moglie, che si trovava invece su un'altra vettura, minacciandola con una pistola e speronandola ripetutamente nonostante il traffico cittadino.

Nella serata di ieri, mercoledì 28 giugno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Maddaloni, mentre si trovavano in via Napoli, sono stati allertati dal fragore di due automobili che si tamponavano a velocità sostenuta, districandosi nel traffico cittadino e mettendo a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti. A bordo della prima autovettura l'ex moglie dell'inseguitore, una donna di 39 anni che, in compagnia di un amico, stava scappando dal 43enne, accecato dalla gelosia.

Anche i carabinieri si sono lanciati all'inseguimento delle due vetture, riuscendo a bloccarle dopo poche centinaia di metri. La pistola utilizzata dal 43enne per minacciare l'ex moglie è risultata un'arma scenica, priva del tappo rosso. L'uomo è stato accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minaccia.