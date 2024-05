video suggerito

Armato di coltello ruba uno scooter inseguendo la compagna attraverso tre città: arrestato La vicenda nell’hinterland di Napoli: la donna era scappata dai cognati dopo un’aggressione, lui ha preso un coltello, rubato lo scooter di un 17enne prendendolo a pugni e l’ha inseguita, per poi fare irruzione nell’appartamento di una 82enne nel tentativo di raggiungere le scale condominiali ed arrivare dalla moglie. Arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Prima un litigio, poi le botte: lei che scappa e lui che, armato di coltello, ruba lo scooter a un 17enne e la insegue attraverso tre città dell'hinterland di Napoli. Alla fine l'uomo è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno fermato dopo che pur di raggiungere la compagna l'uomo non aveva esitato ad introdursi nell'appartamento di una anziana per raggiungere le scale condominiali e da lì arrivare all'appartamento dei genitori della donna, dove si era nascosta. L'uomo è ora in carcere, denunciato per maltrattamenti in famiglia, rapina e violazione di domicilio.

Tutto è iniziato a Calvizzano, nell'appartamento dove vivono marito e moglie di 49 e 50 anni. I due hanno una lite che si trasforma in una aggressione fisica, e la donna scappa così dai propri cognati, che vivono a Giugliano in Campania, pur senza denunciare il fatto o chiedere aiuto. Ma l'uomo, a quel punto, inizia a mandare minacce di morte alla donna attraverso il cellulare, per poi scendere in strada, armato di coltello da cucina. Arrivato nella vicina Villaricca, "punta" ad un 17enne fermo in strada a bordo di uno scooter: gli si avvicina e con un pugno al volto lo stende, rubando così l'Honda Sh del giovane e raggiungendo così Giugliano.

Vedendolo arrivare sotto l'abitazione, la donna chiama il 112: mentre le pattuglie della sezione radiomobile di Giugliano e della tenenza di Sant’Antimo corrono verso l'appartamento, l'uomo non si arrende e, trovando il portone chiuso, scardina le persiane di un'altra abitazione al primo piano per raggiungere le scale condominiali, facendo così irruzione nella casa di una 82enne che se lo ritrova davanti terrorizzata. Fortunatamente, nelle scale condominiali viene catturato dai carabinieri prima che arrivi all'abitazione dove la donna aveva trovato rifugio. Disarmato, l'uomo è stato portato in carcere in attesa di rispondere di maltrattamenti in famiglia, rapina e violazione di domicilio. L'arma è stata sequestrata, mentre il motorino è stato restituito al 17enne.