Donna armata di pistola rapina un’automobilista a Portici, in fuga col complice Una donna è stata rapinata mentre era in sosta in auto a Portici (Napoli), una criminale le ha puntato l’arma contro per farsi dare la borsa.

A cura di Nico Falco

Era ferma in automobile quando un'altra donna le si è avvicinata. Un attimo e le intenzioni sono state subito chiare: la sconosciuta, arma in pugno, si è fatta consegnare la borsa ed è subito scappata col complice. È successo nella notte appena trascorsa in via del Corallo, a Portici, in provincia di Napoli; sull'accaduto sono in corso indagini affidate ai carabinieri della tenenza di Ercolano.

La vittima, subito dopo la rapina, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto e denunciare l'accaduto. Ai carabinieri della stazione locale, che l'hanno raggiunta pochi minuti dopo in via del Corallo, ha raccontato di essere stata sorpresa mentre era in sosta, nei pressi dello svincolo autostradale. Probabilmente i due criminali l'avevano notata e, accorgendosi che era da sola, hanno pensato che difficilmente avrebbe opposto resistenza, specialmente con la canna di una pistola puntata contro. Il tutto è durato soltanto una manciata di secondi: la rapinatrice, impossessatasi della borsa che era appoggiata sul sedile anteriore lato passeggero, è rapidamente scappata verso il complice che la stava aspettando in automobile e con lui si è allontanata.

I militari hanno effettuato un sopralluogo sul punto indicato e, nell'ambito delle indagini per ricostruire la dinamica, verificato se la zona fosse coperta da sistemi di videosorveglianza, pubblica o privata, che potrebbero avere ripreso le fasi della rapina e fornire indicazioni sulla criminale o sull'automobile utilizzata per la fuga; non si esclude che la coppia subito dopo il raid abbia imboccato l'autostrada per lasciare velocemente la zona.