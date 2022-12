Armando “Sparadais” Cobucci ricoverato: “Ulcera perforante, è svenuto in strada” In miglioramento le condizioni di Armando “Sparadais” Cobucci. L’uomo, colpito da una ulcera perforante, si trova all’ospedale San Luca di Vallo Della Lucania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Resta ricoverato in prognosi riservata Armando Sparadais, al secolo Armando Cobucci: l'uomo si trova in condizioni che inizialmente erano state definite "critiche" in seguito ad un delicato intervento chirurgico, come comunicato dal suo staff attraverso i propri canali social. Ora però le sue condizioni sembrerebbero in miglioramento: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma a quanto si apprende il peggio potrebbe essere alle spalle. Si attende, tuttavia, lo scioglimento della prognosi da parte dei medici del Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania, dove si trova ancora ricoverato.

"Armando si trova in questo momento in ospedale, in prognosi riservata", ha spiegato a Fanpage.it il suo staff, guidato da Luca Sepe, "ma le sue condizioni ieri sono apparse migliori. Purtroppo ha subito una brutta ulcera perforante. Era in strada quando è successo, ed ha perso l'equilibrio finendo a terra e battendo rovinosamente il naso, tanto da esserselo rotto", ha aggiunto. La notizia del suo ricovero era stata data anche sui canali social gestiti dal suo staff nei giorni scorsi: "Il nostro caro Armando è ricoverato in condizioni critiche dopo aver subito un intervento delicato", si leggeva in una nota, "Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni. Unitevi alle nostre preghiere". La sua storia era stata raccontata anche da Andrea Rossi, lo youtuber napoletano protagonista del canale "Alici come Prima", dove lo stesso Armando si era raccontato: "Mi è sempre piaciuto fare lo stilista di moda: ho lavorato per 50 anni in questo settore, realizzavo abiti da sposa, ho fatto migliaia di vestiti da sposa e di alta moda a Napoli", aveva raccontato. Poi, dopo un periodo buio della sua vita, aveva ritrovato la notorietà, spiegando che "è come un sogno, mi rende molto felice, ho conosciuto tantissime belle persone, ho molto audience".