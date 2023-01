Appartamenti e negozi rubano corrente elettrica per 25mila euro: 4 denunciati Quattro persone denunciate per furto aggravato: si appropriavano di energia elettrica abusivamente. Danno stimato in 25mila euro per la società erogatrice.

Quattro persone denunciate per furto di energia elettrica a Solofra, in provincia di Avellino. I quattro sono stati scoperti dai carabinieri della locale compagnia, dopo verifiche effettuate con personale tecnico dell'azienda di erogazione elettrica. Il furto consisterebbe in ben 25mila euro, stando ad una stima parziale. I quattro sono stati denunciati a piede libero e dovranno rispondere davanti alla Procura di Avellino del reato di furto aggravato.

I controlli hanno riguardato sia abitazioni private sia attività commerciali: da questi, sono emerse almeno quattro situazioni irregolari. Secondo quanto ricostruito, il contatore veniva manomesso in modo da bypassarlo e dunque sottrarre energia elettrica senza che venisse pagata. Il tutto per un danno alla società elettrica di circa 25mila euro. I quattro sono stati tutti denunciati a piede libero presso la Procura della Repubblica di Avellino per furto aggravato. Non è la prima volta che questi situazioni emergono dai controlli delle forze dell'ordine, che sempre più frequentemente operano questi controlli con il personale preposto. Spesso, soprattutto con i contatori più datati, il trucco utilizzato è quello della calamita, che "altera" la lettura. Ma è anche quello più facilmente "scopribile". Come spiegato da fonti qualificate a Fanpage.it, i sistemi che invece oggi vengono più usati per rubare l'energia elettrica sono due: la manomissione del misuratore, ovvero l'apertura del contatore e la saldatura dei contatti che registrano gli assorbimenti (rendendo impossibile il funzionamento dei circuiti) e l'allaccio sulla montante, ovvero sul cavo principale che porta la fornitura elettrica, prima del contatore.