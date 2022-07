Appalti e coop, torna in libertà il consigliere regionale Nino Savastano Fine dei domiciliari per il consigliere regionale Savastano: torna in libertà con obbligo di dimora. Istanza accolta anche per Fiorenzo “Vittorio” Zoccola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nino Savastano

Tornano in libertà il consigliere regionale Nino Savastano e l’ex ras delle cooperative sociali Fiorenzo "Vittorio" Zoccola, entrambi coinvolti nei mesi scorsi in un'inchiesta che riguarda presunti legami tra appalti e coop a Salerno. Il tribunale del capoluogo della Valle dell'Irno ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati dei due indagati, rispettivamente Giuseppe Della Monica e Gaetano Manzi (per l'imprenditore Fiorenzo Zoccola) e Giovanni Annunziata (per il consigliere regionale). Fine della misura cautelare dei domiciliari: per entrambi gli indagati dunque scatta solo l’obbligo di dimora. Le indagini intanto proseguono per verificare i presunti rapporti tra politica locale e coop.

L'inchiesta della Procura di Salerno, guidata dal Procuratore Capo Giuseppe Borrelli, era esplosa lo scorso ottobre del 2021, portando all'arresto di dieci persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti. Gli indagati totali furono 29, tra cui anche Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno. Tra gli arrestati era invece subito spiccato il nome di Giovanni Savastano, detto Nino, consigliere regionale in Campania con il gruppo Campania Libera: per Savastano, ex assessore alle Politiche Sociale del Comune di Salerno, erano scattati gli arresti domiciliari. L'inchiesta della Procura di Salerno riguarda in particolare una serie di cooperative che avevano in gestione i lavori di manutenzione ordinaria e conservativa del Comune di Salerno: tra gli arrestati ad ottobre ci fu anche Luca Caselli, dirigente del settore ambiente del Comune di Salerno.