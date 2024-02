Anziano spinge una ragazzina in un portone e la palpeggia, lei si libera e scappa dai carabinieri Un 70enne è stato arrestato dai carabinieri a Maddaloni (Caserta), è accusato di avere molestato sessualmente una ragazza da poco maggiorenne nel luglio scorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Avrebbe seguito una ragazzina poco più che maggiorenne in pieno pomeriggio, alla luce del sole, l'avrebbe costretta a entrare in un portone isolato e lì l'avrebbe palpeggiata. Ricostruzione che ha portato all'arresto, con applicazione dei domiciliari, un 70enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, accusato di molestie sessuali. Il provvedimento, emesso dal gip di Santa Maria Capua Vetere, arriva al termine di delicate indagini coordinate dalla Procura sammaritana e affidate ai carabinieri della stazione di Maddaloni.

I fatti contestati risalgono ai primi giorni di luglio 2023. Vittima una giovane del posto, che subito dopo si era rivolta ai carabinieri e aveva sporto denuncia. La ragazza aveva raccontato che, mentre percorreva da sola una strada assolata del comune del Casertano, era stata fermata da un uomo anziano che l'aveva obbligata ad entrare in un portone e l'aveva toccata nelle parti intime; con non poche difficoltà, aveva aggiunto, era riuscita a divincolarsi dalla presa, era scappata e si era precipitata in caserma per chiedere aiuto.

I militari avevano acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso della giovane e cercare tracce dell'aggressore; le immagini estrapolate hanno confermato la dinamica del racconto e hanno fornito elementi in base ai quali i carabinieri hanno individuato come presunto responsabile il 70enne, anche lui residente nella zona. Le risultanze investigative hanno quindi portato alla misura cautelare, notificata dagli stessi carabinieri nel pomeriggio di ieri, 2 febbraio.