Anziano preso a calci e pugni in faccia al Rione Libertà di Benevento: è in coma. Arrestato un 37enne

Il violento pestaggio sarebbe maturato nel corso di una lite, sulla quale i carabinieri stanno indagando. Il 37enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.

Immagine di repertorio

Un uomo di 68 anni è stato preso a calci e pugni in faccia e ridotto in gravi condizioni di salute al Rione Libertà di Benevento: è accaduto nella serata di ieri, sabato 24 gennaio. Per l'aggressione è stato arrestato un uomo di 37 anni: deve rispondere di lesioni personali gravissime. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento sono intervenuti sul posto, dove era stata segnalata una lite tra due uomini: una volta arrivati, i militari dell'Arma hanno appurato che il 68enne era già stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento e ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. A causa delle gravi ferite riportate alla testa, l'uomo è in come e, nella notte, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La lite per una relazione sentimentale: aggredita anche la moglie del 68enne

Le indagini esperite dai carabinieri subito dopo l'accaduto hanno permesso di identificare il presunto responsabile dell'aggressione, un 37enne del posto: secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe colpito l'anziano con violenti calci e pugni al volto al culmine di una lite, avvenuta in ambito familiare, a causa di una relazione sentimentale; sul movente sono in corso ulteriori accertamenti. Anche la moglie del 68enne, intervenuta in sua difesa, sarebbe stata aggredita, riportando ferite lievi. La famiglia della vittima ha dato mandato all'avvocato Vittorio Fucci.

I militari dell'Arma, pertanto, hanno raggiunto il 37enne, che aveva ancora indosso vestiti con evidenti tracce di sangue, che sono stati sequestrati. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.