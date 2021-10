Anziano di 86 anni scompare a Monteforte Irpino, era precipitato in un canale: salvato nella notte Anziano di 86 anni scompare a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono riusciti a ritrovarlo: era finito in fondo a un ripido canale, nei pressi della sua abitazione. L’uomo disperso è stato così individuato grazie alle sue grida ed è stato salvato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per diverse ore un anziano di 86 anni non ha dato più notizie di sé, facendo preoccupare amici e parenti nel Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Ma quando il ritardo ha cominciato a diventare serio è scattato l'allarme per la sua scomparsa ed è partita la macchina dei soccorsi. I familiari hanno denunciato la scomparsa dell'uomo ai carabinieri forestali. Immediatamente sono scattate le ricerche, fino a quando, nel cuore di questa notte, gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono riusciti a ritrovarlo: era finito in fondo a un ripido canale, nei pressi della sua abitazione. L'uomo disperso è stato così individuato grazie alle sue grida, rispondendo ai richiami dei suoi soccorritori che lo stavano cercando. Subito sono partite le prime cure mediche, grazie al personale sanitario dell'ambulanza del 118.

Le operazioni di recupero si sono concluse nel corso nella notte, condotte dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania di ricerca e soccorso a Monteforte Irpino. Il CNSAS è stato allertato dai carabinieri forestali quindi dalla prefettura di Avellino in tarda serata per una persona scomparsa. I tecnici CNSAS arrivati immediatamente in zona hanno iniziato perlustrando le aree impervie nei pressi della sua abitazione. L’uomo, rispondendo ai richiami, è stato individuato in un ripido canale dopo poche ore. È stato quindi imbarellato e recuperato, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, per essere affidato alle cure dell’equipaggio dell’ambulanza 118. Per l’ottantaseienne, dopo le opportune valutazioni dei sanitari, non si è reso necessario il ricovero ospedaliero ed è stato quindi affidato ai familiari.