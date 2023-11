Anziano carbonizzato in casa ad Avellino: ucciso da malore mentre fumava una sigaretta Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina dal figlio, allertato dal fumo; la procura di Avellino ha aperto un fascicolo, disposta l’autopsia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un anziano di 93 anni, Michele Fabrizio, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Prata di Principato Ultra, piccolo centro della provincia di Avellino; il corpo era carbonizzato a seguito di un incendio scoppiato nell'appartamento. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti ma, stando ai primi rilievi, la pista ritenuta maggiormente plausibile è quella del malore mentre fumava una sigaretta a letto, le fiamme avrebbero raggiunto l'uomo quando era già morto.

Sulla vicenda la Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta, è stata disposta l'autopsia. A trovare il cadavere nell'appartamento di via Taverna Nova è stato il figlio, che vive nello stesso stabile e che questa mattina ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e i Vigili del Fuoco, che si sono occupati dei sopralluoghi e dell'avvio delle indagini per stabilire cause della morte. Al momento, stando anche alle condizioni dell'appartamento e all'assenza di evidenti segni di effrazione o di altri elementi che possano far pensare ad una morte violenta, viene ritenuto plausibile che l'uomo, allettato da diverso tempo, sia deceduto per cause naturali, che sia stato colto da un malore mentre si trovava da solo in casa.

Le fiamme, di natura accidentale, potrebbero essere state originate da una sigaretta lasciata accesa e avrebbero raggiunto il 93enne quando era già morto, danneggiando anche lievemente la camera da letto e causando il fumo che ha richiamato l'attenzione dei familiari. Sulla vicenda la Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta, è stata disposta l'autopsia sul cadavere.