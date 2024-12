video suggerito

Anziana cade nella truffa del finto incidente, il malvivente riesce a rubarle più di 24mila euro È accaduto ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. I carabinieri sono riusciti ad arrestare il malvivente, un giovane napoletano di 24 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano purtroppo a dilagare, soprattutto durante le festività natalizie, in cui la solitudine si acuisce, le truffe ai danni degli anziani. Un colpo è stato messo a segno nei confronti di un'anziana donna, nella giornata di ieri, sabato 28 dicembre, ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino: 24.500 euro il bottino del malvivente, che però, per fortuna, è stato arrestato dai carabinieri; si tratta di un giovane napoletano di 24 anni, "specializzato" nelle truffe agli anziani.

Il modus operandi utilizzato dal malvivente è stato quello che ormai è tristemente noto. Il 24enne ha telefonato all'anziana fingendosi un maresciallo dei carabinieri e ha raccontato alla malcapitata che suo figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale: se lei avesse voluto evitargli l'arresto, avrebbe dovuto pagare una ingente somma di denaro. Al figlio dell'anziana, presente in casa, il finto maresciallo ha invece chiesto di recarsi presso la locale stazione dei carabinieri; quando i veri militari dell'Arma hanno sentito la storia, però, hanno subito intuito si trattasse di una truffa.

Pertanto, i carabinieri si sono subito recati presso l'abitazione dell'anziana, intercettando il 24enne, al quale la vittima aveva da poco consegnato 24.500 euro in contanti; il truffatore è stato bloccato, portato in caserma e tratto in arresto in flagranza di reato. Nel veicolo del 24enne, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 0,468 grammi di crack e un coltello con la lama della lunghezza di 8 centimetri.