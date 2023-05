Antonino Cannavacciuolo festeggia lo scudetto del Napoli su una Panda dipinta di azzurro Il noto chef di Vico Equense, all’esterno del suo ristorante Villa Crespi, ha sventolato una bandiera del Napoli a bordo di una Panda 4X4.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non solo a Napoli, ma anche a Roma, Milano, Torino e, in generale, in tutta Italia è esplosa la festa per il terzo scudetto degli azzurri. Tra i tantissimi tifosi che hanno festeggiato la vittoria del campionato di Serie A c'è anche Antonino Cannavacciuolo: il celebre chef, originario di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, non manca mai di ribadire l'attaccamento alla sua terra e, di conseguenza, alla sua squadra del cuore.

E allora, nonostante la distanza geografica, Cannavacciuolo ha voluto comunque prendere parte ai festeggiamenti. In una story pubblicata nella serata di ieri su Instagram dalla moglie Cinzia Primatesta, si vede lo chef a bordo di un'auto speciale: una Fiat Panda 4X4 ridipinta d'azzurro per l'occasione, con le immagini dei protagonisti della vittoria del terzo scudetto. Seduto al posto di guida, all'esterno di Villa Crespi – il ristorante tre Stelle Michelin dello chef e di sua moglie – Cannavacciuolo sventola una bandiera azzurra dal finestrino.

Questa mattina, poi, ancora Cinzia Primatesta ha pubblicato un'altra Instagram story in cui lo chef posa accanto alla Panda "Napoli edition" in compagnia dei loro due figli e di due chef che fanno parte della brigata di Villa Crespi.