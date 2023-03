Annuncia il suicidio con una mail, poi si lega una busta intorno alla testa: 54enne salvato È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta: soltanto il tempestivo intervento dei carabinieri ha impedito che l’uomo, un 54enne, mettesse in pratica il suo intento suicida.

A cura di Valerio Papadia

Ha inviato una mail a un parente, annunciandogli la sua intenzione di togliersi la vita. Poi ha preso una busta di plastica e l'ha legata con una corda intorno alla testa. La vicenda arriva da Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, dove per fortuna un 54enne è stato salvato dal suicidio grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.

Il parente del 54enne, dopo aver letto la mail, ha allertato subito il 112: i carabinieri della pattuglia radiomobile della locale compagnia si sono precipitati subito presso l'abitazione dell'uomo, che vive da solo. Dopo aver provato, invano, a bussare alla porta, i militari dell'Arma hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

L'uomo aveva provato a tagliarsi i polsi con un coltello

Sono dunque intervenuti anche i pompieri del Comando Provinciale di Caserta che, grazie una scala, sono riusciti ad entrare nell'appartamento, posto al terzo piano, attraverso una finestra: il 54enne si trovava in camera da letto, privo di conoscenza; sulla testa aveva una busta di plastica tenuta ferma da una corda legata intorno al collo. Accanto a lui, carabinieri e vigili del fuoco hanno rivenuto anche diversi coltelli, mentre sul corpo, all'altezza dei polsi, c'erano dei tagli.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno rianimato il 54enne sul posto: l'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove è tuttora ricoverato; da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.