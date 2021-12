Annullato per maltempo il concerto gratuito di Antonello Venditti a Castellammare di Stabia Annullato il concerto gratuito di Antonello Venditti a Castellammare di Satbia ma, stando a quanto riporta il quotidiano locale StabiaNews, il concerto non è stato annullato soltanto a causa del maltempo.

A cura di Enrico Tata

È stato annullato il concerto gratuito di Antonello Venditti che era in programma martedì 7 dicembre a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Il concerto è stato rimandato a causa del maltempo e, stando a quanto si apprende, la data del recupero verrà ufficializzata nelle prossime ore. Il motivo, come detto, è dovuto alle condizioni meteo e nello specifico all'allerta gialla diramata dalla Protezione civile della Campania. Per tutta la giornata di oggi, domenica 5 dicembre, c'è stato vento fortissimo che non ha consentito agli operai di montare il palco. Per questa operazione servono almeno due giorni e quindi, ormai, non ci sono i tempi tecnici per lo svolgimento del cantiere in condizioni di totale sicurezza. Per questo gli organizzatori e le autorità locali hanno deciso di rinviare il concerto di Antonello Venditti. L'evento era organizzato dal Comune di Castellammare di Stabia insieme al MIC Ministero della Cultura e al Parco Archeologico di Pompei. L'esibizione del cantautore romano fa parte dell'IMAGinACTION Tour – Festival Internazionale del Videoclip ed è stato pensato con l'obiettivo di valorizzare gli scavi archeologici di Castellammare di Stabia.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale StabiaNews, il concerto non è stato annullato soltanto a causa del maltempo. La polizia, infatti, sarà impegnata nel controllo dei quartieri in cui potrebbero essere date alle fiamme le pire di legno, falò illegali che vengono accesi tra il 7 e l'8 dicembre. Questo sarebbe uno dei motivi che non avrebbero consentito di garantire l'ordine pubblico sull'arenile di Castellammare, dov'era in programma il concerto e dov'era in programma anche uno spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio, annullato anch'esso.