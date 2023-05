Annullata la festa per lo scudetto del Napoli: lutto per la morte di Giuseppe Saporito, 35 anni Accade a Gragnano: il sindaco Nello D’Auria ha deciso di annullare i festeggiamenti in programma per il terzo scudetto del Napoli a causa dell’improvvisa morte di Giuseppe Saporito, un giovane di 35 anni.

Questa sera – in caso di vittoria o pareggio – il Napoli potrebbe vincere matematicamente il suo terzo scudetto, facendo esplodere definitivamente la festa, in città ma anche in provincia. Farà eccezione Gragnano, cittadina all'ombra del Vesuvio, in lutto per l'improvvisa morte di Giuseppe Saporito, un giovane di 35 anni scomparso prematuramente a causa di un malore, che non gli ha lasciato scampo.

Il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, ha infatti annullato tutti i festeggiamenti che erano stati programmati in città per la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Su Facebook, il primo cittadino ha scritto:

Oggi è un giorno molto triste per la nostra città. A soli 35 anni si è spento Giuseppe, fratello del Tenente di Polizia Municipale Angela Saporito. Una tragedia immane, che ci addolora profondamente e ci lascia tutti sgomenti per questa perdita devastante. Il mio pensiero, quello dell’intera Amministrazione e dei dipendenti comunali va alla famiglia di Angela a cui ci stringiamo forte, a nome di tutta la città, in questo momento di dolore. Ci uniamo in preghiera in questo giorno di lutto per il quale, come Amministrazione, abbiamo annullato ogni forma di festeggiamento che stavamo organizzando in vista dello scudetto del Napoli

Il giovane era molto conosciuto a Gragnano: Giuseppe Saporito ha accusato un improvviso malore, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il 35enne lascia la compagna e un figlio.