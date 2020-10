Positivo al Coronavirus un operatore Anm dell'Infopoint della Funicolare Centrale. Il caso è stato confermato dall'Asl due giorni fa a seguito dell'esame del tampone. Anm ha individuato 17 persone che avevano lavorato con lui nei giorni precedenti, per sottoporli al tampone. Mentre un operatore Fta della Funicolare, che non lavorava con lui, ha segnalato all'azienda di aver preso un caffè insieme al collega positivo. Oggi i 18 dipendenti, quindi, saranno sottoposti tutti al test molecolare presso la struttura sanitaria competente. "Formuliamo i migliori auguri al lavoratore riscontrato positivo al Covid-19 – afferma Adolfo Vallini, sindacalista Usb – per una rapida e perfetta guarigione e un ritorno alle ordinarie attività e frequentazioni. Si raccomanda a tutti i lavoratori delle aziende di trasporto, l’osservanza delle disposizioni governative e sanitarie per il contenimento dell’epidemia da Covid-19″.

In Anm salgono a 7 i positivi dal mese di settembre

In Anm salgono così a 7 i dipendenti positivi dall'inizio di settembre, per i quali è stata eseguita sempre la stessa procedura, prevista dai protocolli di sicurezza, per il tracciamento dei contatti. Oltre al dipendente dell'Infopoint della Funicolare, anche un agente di stazione del metrò, due autisti dei bus, un ascensorista e un controllore e un ausiliare del traffico. Per quanto riguarda gli ultimi due casi, il controllore (tecnicamente verificatore di titoli di viaggio) non saliva da mesi sui bus, perché il servizio di controlleria a bordo è stato sospeso a causa della pandemia, ma era in servizio presso gli stazionamenti Colli Aminei, Cardarelli e Museo, ma indossava sempre i Dpi. L'ausiliare del traffico non ha avuto alcun contatto con gli utenti, perché questa figura professionale eleva contravvenzioni solo ai veicoli in sosta vietata e non fa verbali alle persone. Il "vigilino" è stato in servizio al Vomero. I due autisti bus positivi erano in servizio sulle linee in partenza dai depositi di via Delle Puglie e Cavalleggeri. L'operatore del metrò alla stazione Municipio. Ai 7 dipendenti Anm contagiati a settembre, si aggiunge, infine, anche un dipendente della società di pulizie esterna Coop Service in servizio a Piscinola, risultato positivo un paio di giorni fa. L'Anm ha annunciato che a breve partiranno test sierologici a tappeto per tutti i 2mila dipendenti.