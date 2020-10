In arrivo 200 assunzioni in Anm tra operai, manutentori e altre figure professionali da impiegare sulle Linee metropolitane 1 e 6 con contratti a tempo indeterminato. Saranno reclutati tramite un'agenzie del lavoro con un mega-appalto da 161mila euro. Le società di recruiting avranno poco più di 10 giorni di tempo per presentare le candidature: fino al 12 ottobre prossimo. La selezione del personale da assumere a tempo indeterminato dovrà avvenire poi nel giro di 4 mesi. Assunzioni che si aggiungono a quelle di altri 200 autisti dei pullman, con contratti interinali bimestrali, per i quali l'Anm ha già lanciato la gara europea con scadenza il 21 settembre, per individuare un'agenzia interinale che provvederà a reclutarli entro il prossimo dicembre. Questi ultimi si aggiungono ai 120 autisti interinali che stanno lavorando sui pullman dallo scorso gennaio, ai quali da settembre se ne sono aggiunti altri 40.

Un'agenzia interinale per le assunzioni a tempo indeterminato

L'Anm il 25 settembre ha lanciato l'avviso dell'indagine di mercato per l'appalto finalizzato a trovare agenzie di ricerca e selezione del personale disponibili ad offrire il “Servizio di assistenza e supporto nella gestione della procedura di ricerca e selezione di personale da assumere a tempo indeterminato presso Anm”. Praticamente la società vincitrice espleterà il concorso pubblico per assumere il personale. La selezione dovrà essere ultimata in 120 giorni, 4 mesi, per un importo di 161mila euro più Iva. Presumibilmente il concorso potrebbe svolgersi a marzo dell'anno prossimo. Per partecipare al bando ci sono precisi requisiti: le agenzie devono avere un fatturato di almeno 250mila euro negli ultimi tre esercizi finanziari, aver realizzato nel triennio 2017-2019 un contratto di servizio di ricerca personale per enti publici o società partecipate di almeno 100mila euro. Le candidature si possono inviare fino al 12 ottobre alle ore 15. Per essere valida la procedura devono partecipare almeno 5 operatori economici, se saranno di più si sceglierà tramite sorteggio.