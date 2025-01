video suggerito

Angela, piccola ballerina di 9 anni che danza senza una gamba: la protesi dell'Asl le permette solo di camminare Per aiutare la famiglia a sostenere le spese per le protesi, molti artisti napoletani hanno organizzato un concerto di beneficenza al Palapartenope il prossimo 12 febbraio.

A cura di Valerio Papadia

La piccola Angela, 9 anni

Sono passati ormai tre anni dall'incidente in cui Angela, una bambina napoletana che all'epoca aveva sei anni, ha perso una gamba; una lastra di gres porcellanato le è caduta addosso, schiacciandole la gamba, e i medici, per salvarle la vita, si sono visti costretti ad amputarle un arto. Angela, che oggi ha nove anni, non ha perso però la voglia di ballare e, con l'aiuto di una protesi, danza ancora. Le protesi sono però costose e, quelle che l'Asl le passa sono utili a camminare, non a danzare, e così alcuni artisti napoletani, per aiutare la famiglia a sostenere le spese, hanno deciso di organizzare un concerto di beneficenza per la piccola Angela – patrocinato dall'associazione "La forza delle donne" – che si terrà al Palapartenope mercoledì 12 febbraio.

Tanti artisti napoletani parteciperanno al concerto

"Tutti uniti per Angela". Questo il nome dell'evento che avrà luogo al Palapartenope, palazzetto a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, che ospita numerosi concerti. Tanti gli artisti partenopei che prenderanno parte all'evento: Ivan Granatino, Rosario Miraggio, Enzo Dong, Ciccio Merolla e tanti altri. Il biglietto, acquistabile online, costa 32 euro (inclusi i costi di prevendita): l'incasso, come detto, sarà devoluto in beneficenza in favore di Angela e della sua famiglia.