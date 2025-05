Angela Merkel in pizzeria a Calata Capodichino prima di ripartire per la Germania L’ex cancelliera tedesca è stata immortalata all’interno della pizzeria Battarra di Calata Capodichino, prima di imbarcarsi per la Germania. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

Angela Merkel immortalata, come una comune turista, in una pizzeria di Calata Capodichino, dove si è fermata prima di ripartire, dopo alcuni giorni trascorsi ad Ischia, per la Germania. Le foto sono diventate subito virali: è stato lo stesso titolare del locale, la Pizzeria Battarra, a diffonderle sui social, tra incredulità e plausi. Tra chi credeva infatti potesse trattarsi di una trovata pubblicitaria e chi invece aveva subito riconosciuto l'ex cancelliere federale tedesca, in carica dal 22 novembre 2005 all'8 dicembre 2021 alla guida della Germania.

Seduta al tavolo come una turista qualunque, approfittando forse di un momento di scarsa affluenza, Angela Dorothea Kasner (il suo nome da nubile, Merkel è il cognome del marito, ndr) ne ha così approfittato per una pizza lontana dai riflettori, forse anche per informarsi sulle vicissitudini politiche in patria, dove il nuovo governo è alle prese con problemi di maggioranza. Lei, che non ricopre incarichi istituzionali, è una habitué di Napoli, e in particolare dell'isola d'Ischia dove trascorre diversi periodi l'anno, alla ricerca di un po' di tranquillità lontana dalla politica tedesca. E che dunque, per qualche minuto, ha potuto rilassarsi con una pizza quasi in "anonimato" prima di ripartire verso la Germania. "Angela Merkel mangia una pizza da Battarra, calata Capodichino, prima di partire con il suo aereo", scrive il titolare del local sui propri canali social, mentre in molti commentano quelle immagini, chiedendosi se si trattasse davvero di lei oppure di una persona molto somigliante. Ipotesi che il titolare ha subito respinto spiegando si trattasse proprio della ex cancelliera "originale". E