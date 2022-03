Angela Iannotta, febbre alta e crisi in ospedale. Indagato medico che la operò per by pass gastrico La donna è stata colta da una crisi respiratoria con febbre, ma sta meglio. Stamattina la visita in reparto dei periti della Procura.

A cura di Pierluigi Frattasi

Malore in ospedale per Angela Iannotta, la 28enne mamma di 3 figli piccoli, entrata in coma dopo due operazioni di by pass gastrico per dimagrire, dal quale si è fortunatamente risvegliata. La donna ieri sera è stata colta da un'altra crisi, però, con febbre a 40 gradi e difficoltà a respirare. Immediatamente soccorsa dal personale medico del reparto Grossi traumi e chirurgia d’urgenza dell’Azienda ospedaliera di Caserta dove è ricoverata dal 3 febbraio scorso, a causa di una setticemia. La giovane è stata assistita dai rianimatori ed aiutata a respirare grazie ad un ventilatore.

In ospedale visita dei periti della Procura

Stamattina, per fortuna, le sue condizioni di salute sono migliorate. Tanto che è stato consentito l'incontro con i consulenti medico-legali della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato aperto il fascicolo di indagine. Angela, assistita dai suoi legali, Raffaele e Gaetano Crisileo, ha risposto alle domande del collegio medico legale multisciplinare presieduto dal cardiochirurgo Gaetano Buonocore, professore universitario e direttore sanitario dell'Università Federico II di Napoli. Il colloquio è durato circa 2 ore. Negli scorsi giorni, Angela era stata sentita dal pubblico ministero Valentina Santoro, che si era recata in ospedale.

L'indagine

Il chirurgo napoletano specializzato in interventi bariatrici che la operò di by pass, il dottor Stefano Cristiano, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Le due operazioni furono eseguite tra il marzo del 2021 e il gennaio del 2022 in due diverse strutture sanitarie accreditate di L’Aquila e Caserta. Il medico sarebbe indagato per responsabilità colposa per lesioni personali in ambito sanitario.

Lo specialista, inoltre, sarebbe indagato per omicidio colposo anche in un altro filone d’inchiesta riguardante la morte di un altro suo ex assistito: Francesco Di Vilio, 69enne di Santa Maria Capua Vetere, deceduto il 1 dicembre 2021 dopo tre interventi.