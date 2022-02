Angela Iannotta in Rianimazione dopo bypass gastrico, accelerata all’inchiesta: marito dai pm Accelerata dell’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla vicenda di Angela Iannotta, la 28enne in Rianimazione dopo un intervento per dimagrire: il marito ascoltato dai pm.

A cura di Nico Falco

È stato ascoltato per oltre tre ore dal pm Valentina Santoro della Procura di Santa Maria Capua Vetere il marito di Angela Iannotta, la 28enne del Casertano ricoverata in gravi condizioni dopo due interventi di bypass gastrico; la donna, che dopo il secondo intervento era entrata in coma, si è risvegliata pochi giorni fa e le sue condizioni appaiono in lieve miglioramento. L'uomo aveva presentato denuncia al commissariato di Marcianise della Polizia di Stato per chiedere verifiche sui due interventi.

Il marito di Angela Iannotta sentito dai pm

Angela Iannotta, madre di tre bambini di 7, 8 e 2 anni, è ricoverata nell'ospedale di Caserta dagli inizi di febbraio. Il suo calvario è cominciato gli inizi del 2021, quando si è rivolta a un medico per dimagrire. Nel marzo 2021 si è sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica con bypass gastrico presso la clinica Villa Letizia de L'Aquila. Da allora ha iniziato a perdere peso rapidamente ed a stare male, tanto che si è reso necessario un nuovo ricovero, questa volta nella clinica Villa del Sole, e un altro intervento, eseguito dallo stesso medico.

Dopo la seconda operazione le sue condizioni di salute sono ulteriormente peggiorate e Angela è stata trasferita all'ospedale di Caserta, dove ha subìto un terzo intervento per una grave setticemia in corso. Il marito, assistito dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, durante la ricostruzione della vicenda ha mostrato al pm anche i messaggi WhatsApp intercorsi tra la 28enne e il medico. La famiglia ha nominato un consulente di parte in attesa che la Procura svolga la consulenza medico-legale, affidandosi al dottor Antonio Cavezza.

In coma dopo intervento per dimagrire, esposto al ministro Speranza

Due giorni fa, inoltre, i familiari hanno inviato un esposto al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere che venga avviata una inchiesta tramite ispettori ministeriali o carabinieri del Nas per accertare se le due cliniche in cui è stata operata Angela fossero accreditate alla Sicob (Società Italiana per la Cura dell'Obesità e delle malattie metaboliche), se fossero attrezzate per praticare interventi del genere e se fossero dotate di Terapia Intensiva.