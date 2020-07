Al Pronto Soccorso le avevano provate tutte: lubrificare la zona, tirare, cercare di sfilarli con delicatezza. Ma niente, quegli anelli non volevano proprio saperne di spostarsi, erano rimasti totalmente incastrati. L'unica possibilità ancora intentata era quella di tagliarli. E così i sanitari non hanno potuto fare altro che chiamare i Vigili del Fuoco: nel giro di pochi minuti la situazione è stata risolta grazie a un delicato lavoro di taglio del metallo, effettuato con precisione per non ferire la ragazza, ed è stato quindi finalmente possibile allargare gli anelli e liberare le dita.

Prima di andare in ospedale anche la ragazza aveva fatto il possibile per sfilarsi quegli anelli dalle dita ma, non riuscendoci, aveva chiesto aiuto al Pronto Soccorso, temendo che la circolazione sanguigna potesse risentirne e avere quindi dei problemi alla mano. L'intervento potrebbe sembrare inusuale ma in realtà in diverse occasioni i Vigili del Fuoco si sono rivelati fondamentali per questo tipo di emergenze.

A raccontare l'episodio, su Facebook, è il vigile del fuoco Luigi Salierno, ha pubblicato il post sulla pagina "Vigili del Fuoco Napoli". "I Vigili del Fuoco – scrive Salierno – intervengono al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, per rimuovere alcuni anelli posti sulla mano di una giovane ragazza e che purtroppo non uscivano più. Una insolita richiesta di intervento arrivata proprio dal pronto soccorso dell'ospedale e così il personale della “partenza” è intervenuto a supporto dei sanitari. Con un delicato lavoro di taglio degli anelli, il metallo è stato allargato e le dita della mano sono state "liberate" dal prezioso fardello".