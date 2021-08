Andromeda, il colosso degli yacht tra Napoli e Costiera: 15 suites e un garage per auto e moto Tra Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e Golfo di Napoli fa capolino anche il colosso del mari, Andromeda: yacht di proprietà dell’uomo più ricco della Nuova Zelanda è costato 195 milioni di dollari. All’interno dello yacht c’è una piscina, un cinema, c’è ovviamente una palestra con tanto di spa.

A cura di Redazione Napoli

Quella che va volgendo alla fine è stata sicuramente l'estate dei grandi e lussuosi yacht per la Campania: nel Golfo di Napoli e in Costiera, ma anche a Capri, Ischia e Procida, decine di "colossi" del mare, spesso di proprietà di star del cinema o della musica o di multimilionari hanno fatto la spola tra i luoghi più belli della nostra regione. Ora tocca ad Andromeda: oggi avvistato nella zona di Castellammare e prima ancora in penisola Sorrentina e a Positano. È un mega yacht di proprietà dell'uomo più ricco della Nuova Zelanda, l'armatore Graeme Hart, costato 195 milioni di dollari.

Originariamente chiamato Ulisses, è spinto da due potentissimi 2 motori Caterpillar. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio, 15 suites per 30 ospiti e un equipaggio di 45 persone, Andromeda ha tutti i confort possibili: perfino gli ascensori (due) per raggiungere tutti i ponti. All'interno dello yacht c'è una piscina, un cinema, c'è ovviamente una palestra con tanto di spa. Ma ciò che impressiona è l'ampio garage per mezzi da usare a terra ma non solo, ci sono anche moto d'acqua. Su Andromeda, concepito per viaggi lunghi, non può mancare ovviamente l'eliporto sul top deck (Graeme Hart possiede un Bell 429 biturbina) e custodisce ‘in pancia' anche grossi tender tra cui un Princess 68 che da solo costa 2 milioni di euro.