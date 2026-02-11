Andreozzi (Avs): “In Regione Campania anziché pensare ad opere inutili, chiediamo reddito universale e sanatoria Erp”

Rosario Andreozzi capogruppo Avs in Consiglio regionale Campania

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosario Andreozzi ha una triplice veste: è neo capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale, consigliere comunale e della Città metropolitana a Napoli. Avs è una delle gambe del "campo largo" che regge la maggioranza di Roberto Fico in Regione Campania.

Andreozzi, nella girandole di nomi per le presidenze delle 8 commissioni regionali Avs è rimasta senza alcuna posizione. Scontento?

Mah, non siamo qui per la distribuzione degli incarichi. Sicuramente se ci fosse stato riconosciuto un ruolo nell’Ufficio di Presidenza o nelle commissioni, sarebbe stato il riconoscimento di ciò che siamo: la terza forza nazional del centrosinistra. Questo spazio non c’è stato, punto. E non c’è risentimento: il presidente sarà comunque garante di tutti.

Sicuramente la composizione laboriosa e faticosa della giunta e delle commissioni è qualcosa cui le forze politiche non erano abituate con De Luca…

Perché questa giunta è politica, diversa dal passato. Era da anni che non accadeva: è un fatto positivo, anche per forze come la nostra. Finalmente si riapre una stagione politica: io la stagione dei tecnici non l’ho mai digerita. Per la prima volta dopo anni c’è una giunta politica. Serve anche a responsabilizzare la politica stessa. Siamo solo all'inizio della legislatura e già abbiamo potuto vedere un inizio diverso.

A che si riferisce?

Roberto Fico in visita all'ospedale Cardarelli, quel che ha detto sul caso del teatro "Trianon", parlando di nomine. La proposta di legge sul salario minimo. È una stagione nuova.

Siete d'accordo su tutto, quindi?

Cominciamo col dire che per noi occorrono provvedimenti che incidano sulla vita della gente, non opere inutili, come ad esempio "Il Faro", la nuova sede della Regione Campania. Vogliamo invece investimenti sulle opere sociali. Bisogna costruire un reddito universale per le fasce più deboli della nostra regione. A partire, per esempio, dall'edilizia residenziale pubblica: chiediamo una sanatoria per gli alloggi Erp.

Che tipo di sanatoria?

Ci sono occupanti definiti senza titolo ma che vivono in questi alloggi da ben trent'anni. Le graduatorie sono ferme al 1995, soprattutto al Comune di Napoli. C’è di tutto: bisogna rimettere ordine, verificare requisiti, nuclei familiari, condizioni reali. Ce n'è bisogno.

Veniamo a Bagnoli, alle proteste per i lavori per America's Cup, alle questioni dei residenti sulla bonifica dell'area. Lei era in piazza sabato scorso. Ha anche detto ciò che pensa di quella scritta contro il sindaco.

Gli abitanti hanno subito la fabbrica per decenni e da trent’anni aspettano una Bagnoli che, diciamolo chiaramente, è il fallimento complessivo di governi e anche di giunte di sinistra. Sabato c’erano 3-4mila persone in una manifestazione democratica, preoccupate per i livelli di polveri rilevati dall’Arpac. E invece di ricucire una frattura che c’è stata, è stato fatto peggio.

A che si riferisce?

Le ultime dichiarazioni dei vertici della struttura commissariale, da sabato a oggi, sono irresponsabili: dividono invece di unire.

Si riferisce evidentemente a ciò che ha detto Diomede Falconio, sub commissario per il sito Bagnoli-Coroglio dopo la manifestazione. Ma non c'è modo di risanare la frattura?

Io vengo da Scampia. Il progetto Restart Scampia è stato costruito insieme al Comitato Vele. Del resto, scusi, ma dopo decenni di disastri, le persone che vivono a Bagnoli che dovrebbero fare oggi, veder calare le cose dall'alto senza dire una parola? Ora tocca alle istituzioni recuperare terreno, e quelle dichiarazioni della struttura commissariale non vanno nella direzione giusta. Spero che il sindaco Gaetano Manfredi faccia di tutto per ricucire.

Le priorità?

Capire cosa resterà davvero dell'America’s Cup sul territorio. E poi, già oggi a Bagnoli ci sono seri problemi di affitti e speculazione immobiliare. Ma non si poteva discutere prima e trovare strumenti di tutela per gli abitanti? Occorreva far questo, anziché delegittimare una manifestazione che mi è sembrata una cosa orribile. Chi protesta va ascoltato. Per questo saremo in piazza anche il 14 febbraio, insieme ad Officina99 e a tutte le altre realtà che rischiano lo sgombero.