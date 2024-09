video suggerito

Ancora violenza in corsia: due donne picchiano una dottoressa all'ospedale di Nocera Picchiata da una paziente e una sua familiare nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera, dottoressa sotto shock. L'Asl Salerno: "Forte sgomento"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Picchiata da due donne, una paziente ed una sua familiare: una dottoressa del Pronto Soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera, in provincia di Salerno, è ora sotto shock per quanto accaduto, mentre l'ospedale ha già presentato denuncia per la vicenda. Lo hatto sapere il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, Gennaro Sosto che ha parlato di "forte sgomento" per l'ennesimo episodio di "violenza ingiustificata" nei confronti di personale medico.

Secondo le prime ricostruzioni, la dottoressa aveva "assunto una decisione clinica e necessaria per chiarire gli aspetti clinici che avevano portato la familiare della donna al pronto soccorso". A quel punto però le due donne, la paziente e la sua familiare che in quel momento era presente con lei in pronto soccorso, sono passate prima alle violenze verbali, insultando e minacciando la dottoressa, poi sono passate alle violenze fisiche vere e proprie, aggredendola con calci e pugni. Alla fine è dovuta accorrere la polizia, chiamata dalla direzione dell'ospedale per porre fine alla vicenda. Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono in corso, ma l'Asl salernitana ha già presentato denuncia. "Non si può restare in silenzio davanti a quello che è successo all'Ospedale di Nocera, come a qualsiasi altra aggressione al personale sanitario", ha spiegato Sosto, aggiungendo: "Auspichiamo in un rapido intervento legislativo che protegga il personale del Ssn. Siamo al fianco dei nostri professionisti, attiveremo ogni utile iniziativa per tutelare la salute e l'incolumità dei medici e degli infermieri dei nostri ospedali".